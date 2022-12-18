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غداً.. بدء إدراج تداول أسهم مجموعة كابلات الرياض

2022-12-18 الساعة 1:10
غداً.. بدء إدراج تداول أسهم مجموعة كابلات الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم غد الاثنين 19/12/2022 برمز تداول 4142 وبالرمز الدولي SA15LGLI0N19 .

حدود التذبذب السعرية

وقالت تداول في بيان لها ” إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيس مرتفعًا 42.30 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10290.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 231 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وعلم، وتنمية، ورتال الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الحمادي، والبلاد، والإنماء طوكيو م، ومعادن، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.69 % و 4.86 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) منخفضاً 115.02 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 18526.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 1282 صفقة.

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