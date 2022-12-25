غرامة أكثر من 100 ألف ريال لعدم التزام المركبات بالأوزان والأبعاد

شددت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، على سائقي مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، بضرورة الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

غرامة مالية كبرى

وأكدت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطريق يعاقب بغرامة مالية كبرى، وفقًا لنظام المرور.

ولفتت الوزارة إلى أن الغرامة تقدر بخمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال عام من ارتكاب المخالفة الأولى.

لا رسوم على الطرق

من جانب آخر، نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل ما تم تداوله بفرض رسوم على الطرق خلال العام المقبل، وقال: إنه لا صحة لفرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.

وكانت مصادر خاصة بإحدى القنوات الفضائية قد ذكرت، في وقت سابق، بدء تطبيق الرسوم على الطرق في المملكة بعد عام من الآن؛ بشرط أن يكون لهذه الطرق؛ طرق أخرى بديلة، وهو ما نفته وزارة النقل.