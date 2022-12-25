Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا لنظام المرور

غرامة أكثر من 100 ألف ريال لعدم التزام المركبات بالأوزان والأبعاد

2022-12-25 الساعة 10:23
غرامة أكثر من 100 ألف ريال لعدم التزام المركبات بالأوزان والأبعاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، على سائقي مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، بضرورة الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

غرامة مالية كبرى

وأكدت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطريق يعاقب بغرامة مالية كبرى، وفقًا لنظام المرور.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد التعاون

Img

تركي الغامدي: لا يُمكن تجاوز الخطوط الحمراء بعلاقة الاتحاد والشباب

ولفتت الوزارة إلى أن الغرامة تقدر بخمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال عام من ارتكاب المخالفة الأولى.

لا رسوم على الطرق

من جانب آخر، نفى مصدر مسؤول في وزارة النقل ما تم تداوله بفرض رسوم على الطرق خلال العام المقبل، وقال: إنه لا صحة لفرض رسوم على الطرق خلال العام القادم.

وكانت مصادر خاصة بإحدى القنوات الفضائية قد ذكرت، في وقت سابق، بدء تطبيق الرسوم على الطرق في المملكة بعد عام من الآن؛ بشرط أن يكون لهذه الطرق؛ طرق أخرى بديلة، وهو ما نفته وزارة النقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة