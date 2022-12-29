غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا للاتجار بالمخدرات

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شددت النيابة العامة تحذيراتها على من يقوم بتهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو ترويجها في المملكة بأي طريقة كانت.
وقالت النيابة في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وتابعت: يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منها، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.