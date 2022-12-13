غرامة كبرى تنتظر 13 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الثلاثاء، 13 مخالفًا لنظام البيئة، 12 مواطنًا، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي 383 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.