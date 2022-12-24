غرفة الخرج تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

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أعلنت غرفة الخرج عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم) فأعلى، للعمل لدى مجموعة كات، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير أمن وصحة وسلامة مهنية.
2- منسق أمن وصحة وسلامة مهنية.
3- فني أمن وصحة وسلامة مهنية.
4- فني أمن وصحة وسلامة مهنية (متدرب).
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب
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