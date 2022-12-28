غرفة حفر الباطن تعلن طرح 100 فرصة وظيفية

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أعلنت غرفة حفر الباطن وبالتعاون مع شركة ناصر الهاجري عن طرح 100 فرصة وظيفية بمشروع شركة الهاجري في تناجيب، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– عامل إنشاءات.
تفاصيل العمل:
– الراتب الأساسي (3,000 ريال).
– السكن (بالقرب من موقع العمل).
– بدل السكن (1,000 ريال).
– بدل النقل (500 ريال).
– الوجبات (فطور – غداء – عشاء).
– يتم توفير تأمين طبي للموظف والعائلة والوالدين.
التفاصيل:
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– التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 2022/12/28م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.
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