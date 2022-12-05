غرفة عمليات لاستفسارات الراغبين في حضور المونديال

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نشر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لقطات لجهود غرفة العمليات المشتركة، لمعالجة استفسارات المواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم 2022م.
كانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022م، ودعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
وأوضحت الجوازات في وقت سابق، أنه ابتداءً من 1 نوفمبر 2022 حتى 23 ديسمبر 2022، سيتم عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة.