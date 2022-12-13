غرم العمري: من الأفضل استمرار رينارد مع المنتخب السعودي

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أوضح الناقد الرياضي غرم العمري على أنه من الأفضل للمنتخب السعودي، الإبقاء على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعد انتقادات الكثير من الجماهير التي طالبت بإقالته، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من كأس العالم 2022 بقطر.
مشاهد : من أفضل بديل لرينارد لأنه أقرب للفشل ؟قد يهمّك أيضاً
غرم العمري : أنا مع استمرار رينارد لأنه قدم عمل جيد ونتائج جيدة .
تركي الغامدي : رينارد نتائجه تتحدث عنه .. مشاركتنا في مونديال قطر تعتبر ثاني أفضل مشاركة .#المنتخب_السعودي#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراك#MBCAction pic.twitter.com/3TyMsQ4j4W
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 12, 2022
وكان أحد الجماهير قال في تغريدة: إنه يجب إقالة رينارد بعد إقصاء الأخضر من الدور الأول من المونديال، وهو نفس الأمر الذي فعله مع المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا.
وقال العمري في برنامج “أكشن مع وليد: “من الأفضل بقاء المدرب الفرنسي فهو حقق نتائج إيجابية مع الأخضر، ليس من الطبيعي إقالته بسبب غياب 6 لاعبين عن المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهو الأمر الذي أثر بالسلب علينا”.
وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد على أن المدرب الفرنسي باق مع الأخضر حتى نهائيات كأس أمم آسيا 2027.