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رغم الانتقادات التي تعرض لها المدرب الفرنسي

غرم العمري: من الأفضل استمرار رينارد مع المنتخب السعودي

2022-12-13 الساعة 1:27
غرم العمري: من الأفضل استمرار رينارد مع المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الناقد الرياضي غرم العمري على أنه من الأفضل للمنتخب السعودي، الإبقاء على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعد انتقادات الكثير من الجماهير التي طالبت بإقالته، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من كأس العالم 2022 بقطر.

وكان أحد الجماهير قال في تغريدة: إنه يجب إقالة رينارد بعد إقصاء الأخضر من الدور الأول من المونديال، وهو نفس الأمر الذي فعله مع المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا.

وقال العمري في برنامج “أكشن مع وليد: “من الأفضل بقاء المدرب الفرنسي فهو حقق نتائج إيجابية مع الأخضر، ليس من الطبيعي إقالته بسبب غياب 6 لاعبين عن المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهو الأمر الذي أثر بالسلب علينا”.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد على أن المدرب الفرنسي باق مع الأخضر حتى نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

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