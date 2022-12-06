Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
ضمن فعاليات موسم الرياض

غريندايزر في بوليفارد وورلد

2022-12-06 الساعة 1:16
غريندايزر في بوليفارد وورلد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة لأكبر مجسم معدني لشخصية خيالية في العالم، وهي “غريندايزر” والتي يتم عرضها ضمن فعاليات بوليفارد وورلد.

عرضت شخصية “غريندايزر” العالمية بشكل أخّاذ على شاشات البوليفارد في مدينة الرياض وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين، والتي ألهمت الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 عامًا من الجمهور العربي والعالمي.

قد يهمّك أيضاً
Img

إحصائية تُبشر المنتخب السعودي بالتأهل متصدرًا

Img

سوق الأسهم يغلق منخفضًا 98.70 نقطة

أكبر مجسم معدني

أكبر مجسم معدني لشخصية في العالم، يصل طوله 33.7 متر، وتم إنجازه خلال فعاليات موسم الرياض 2022، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه يوم 21 نوفمبر 2022.

والمجسم يعود للشخصية الكارتونية غريندايزر والتي قدمت كمسلسلات للأطفال في الثمانينات وحققت نجاحًا كبيرًا.

سلسلة غريندايزر

الجدير بالذكر أن سلسلة الخيال العلمي “غريندايزر” انطلقت منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة، حيث عرض المسلسل في بداية الثمانينيات في المحطات التلفزيونية العربية ولاقى نجاحًا هائلًا في الوطن العربي من حيث المشاهدات.

وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية، حيث قام الفنان القدير جهاد الأطرش بتأدية دور “دايسكي”. وتوقفت جميع المشاريع الخاصة “غريندايزر” بعد عرضة في اليابان والعالم العربي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...

السعودية اليوم
رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال
كأس العالم

رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال

كأس العالم
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...
آخر الاخبار

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...

آخر الاخبار
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...
الرياضة

مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...

الرياضة
وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...

أخبار رئيسية
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
تكنولوجيا

ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

تكنولوجيا
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
الرياضة

تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة