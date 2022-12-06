غريندايزر في بوليفارد وورلد

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة لأكبر مجسم معدني لشخصية خيالية في العالم، وهي “غريندايزر” والتي يتم عرضها ضمن فعاليات بوليفارد وورلد.

عرضت شخصية “غريندايزر” العالمية بشكل أخّاذ على شاشات البوليفارد في مدينة الرياض وسط ذهول كبير من الجمهور والزائرين، والتي ألهمت الكثير من الأجيال على مدى أكثر من 40 عامًا من الجمهور العربي والعالمي.

أكبر مجسم معدني

أكبر مجسم معدني لشخصية في العالم، يصل طوله 33.7 متر، وتم إنجازه خلال فعاليات موسم الرياض 2022، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه يوم 21 نوفمبر 2022.

والمجسم يعود للشخصية الكارتونية غريندايزر والتي قدمت كمسلسلات للأطفال في الثمانينات وحققت نجاحًا كبيرًا.

سلسلة غريندايزر

الجدير بالذكر أن سلسلة الخيال العلمي “غريندايزر” انطلقت منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة، حيث عرض المسلسل في بداية الثمانينيات في المحطات التلفزيونية العربية ولاقى نجاحًا هائلًا في الوطن العربي من حيث المشاهدات.

وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية، حيث قام الفنان القدير جهاد الأطرش بتأدية دور “دايسكي”. وتوقفت جميع المشاريع الخاصة “غريندايزر” بعد عرضة في اليابان والعالم العربي.