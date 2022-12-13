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تم استبعاده من باقي مباريات مونديال قطر

غضب نجمي الأرجنتين وراء إقصاء ماتيو لاهوز من المونديال

2022-12-13 الساعة 12:58
غضب نجمي الأرجنتين وراء إقصاء ماتيو لاهوز من المونديال
المواطن - محمد سمعه

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من بقية مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد فوز الأرجنتين على هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وكان اللاعبان الأرجنتينيان ليونيل ميسي والحارس إيميليانو مارتينيز انتقدا الحكم لاهوز بسبب قراراته المتخبطة التي تسببت في توتر المباراة.

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الفيفا قرر استبعاد لاهوز بسبب انتقادات نجمي الأرجنتين.

ويرغب نادي النصر في استقطاب حكم أجنبي شهير لإدارة مباراته أمام الهلال في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم 26 ديسمبر الجاري.

ماتيو لاهوز قد يُدير ديربي الرياض

وقد يكون الحكم الشهير ماتيو لاهوز الذي أثار الجدل في مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر، يُرشح لإدارة ديربي الهلال والنصر تحكيميًّا.

ماتيو لاهوز - الأرجنتين وهولندا

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وسيتم استئناف مباريات دوري روشن بداية من يوم الخميس المقبل، حيث تنطلق منافسات الجولة التاسعة بعد توقف دام لشهرين، بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في مونديال قطر.

وستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تلعب المغرب ضد المنتخب الفرنسي مساء غد الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت”.

ماتيو لاهوز - الأرجنتين وهولندا

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