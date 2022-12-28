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ينتهي عقده هذا الموسم

غموض مستقبل حمدان الشمراني مع الاتحاد

2022-12-28 الساعة 3:12
غموض مستقبل حمدان الشمراني مع الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير حمدان الشمراني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم.

حمدان الشمراني قد يرحل

وينتهي عقد حمدان الشمراني صاحب الـ26 عامًا، شهر يونيو المقبل، ويدخل الفترة الحرة بعد أيام قليلة، الأمر الذي يمنحه حرية التوقيع لأي ناد آخر دون الحصول على موافقة الاتحاد.

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واستبعد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حمدان الشمراني من المواجهات الرسمية منذ العودة بعد فترة التوقف الدولي، حيث يُفضل الدفع بالثنائي أحمد بامسعودي وزكريا هوساوي بدلًا منه.

حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

وتُؤكد التقارير أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى لتجديد عقده، إلا أن الأمر مازال معلقًا حتى الآن، نظرًا لاختلاف الطرفين حول القيمة المالية، حيث إنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وقد يُفضل الشمراني الرحيل بعد نهاية عقده إلى أي فريق آخر، لضمان المشاركة بشكل أساسي، بعد ابتعاده عن اللعب مع الاتحاد.

حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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