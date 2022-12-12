غياب شديرة يمنح عبدالرزاق حمدالله الفرصة

يعود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى حسابات المدير الفني وليد الركراكي، خلال المباراة المقبلة ضد فرنسا، نظرًا لغياب وليد شديرة.

غياب وليد شديرة

وكان شديرة قد شارك كبديل في لقاء المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وحصل على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة، ليتأكد غيابه عن مباراة فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويدفع الركراكي بالمهاجم يوسف النصيري بشكل أساسي، إلا أنه دائمًا ما يستبدله خلال أحداث الشوط الثاني، ويدفع بوليد شديرة بدلًا منه، فيما ابتعد عبدالرزاق حمدالله عن المشاركة في مواجهتي إسبانيا والبرتغال لأسباب فنية.

فرصة لعبدالرزاق حمدالله

وتسبب شديرة في غضب الجماهير المغربية لإهداره العديد من الفرص السهلة، بجانب طرده أمام البرتغال، ليعود عبدالرزاق حمدالله بذلك إلى الحسابات مجددًا، وسيكون بديلًا للنصيري، حيث إن قائمة المغرب تضم 3 مهاجمين فقط.

ويأمل عبدالرزاق حمدالله في المشاركة؛ للرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد مستواه في مرحلة المجموعات، ولرغبته في ترك بصمة قوية بكأس العالم وتسجيل أول أهدافه في البطولة.

خيارات أخرى

وقد يتجه الركراكي إلى الاعتماد على لاعبين آخرين في حالة رغبته في استبدال يوسف النصيري، مثل زكريا بو خلال أو عبدالصمد الزلزولي، أو إجراء تبديل دفاعي، وذلك وفقًا لمجريات المباراة.