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خلال مباراة المغرب وفرنسا المقبلة

غياب شديرة يمنح عبدالرزاق حمدالله الفرصة

2022-12-12 الساعة 9:25
غياب شديرة يمنح عبدالرزاق حمدالله الفرصة
المواطن - مروة نبيل

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يعود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى حسابات المدير الفني وليد الركراكي، خلال المباراة المقبلة ضد فرنسا، نظرًا لغياب وليد شديرة.

غياب وليد شديرة

وكان شديرة قد شارك كبديل في لقاء المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وحصل على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة، ليتأكد غيابه عن مباراة فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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طرد وليد شديرة
طرد شديرة – المصدر @aawsat_spt

ويدفع الركراكي بالمهاجم يوسف النصيري بشكل أساسي، إلا أنه دائمًا ما يستبدله خلال أحداث الشوط الثاني، ويدفع بوليد شديرة بدلًا منه، فيما ابتعد عبدالرزاق حمدالله عن المشاركة في مواجهتي إسبانيا والبرتغال لأسباب فنية.

يوسف النصيري
النصيري – المصدر @fifaworldcup_ar

فرصة لعبدالرزاق حمدالله

وتسبب شديرة في غضب الجماهير المغربية لإهداره العديد من الفرص السهلة، بجانب طرده أمام البرتغال، ليعود عبدالرزاق حمدالله بذلك إلى الحسابات مجددًا، وسيكون بديلًا للنصيري، حيث إن قائمة المغرب تضم 3 مهاجمين فقط.

عبدالرزاق حمدالله ووليد شديرة
حمدالله وشديرة – المصدر @EnMaroc

ويأمل عبدالرزاق حمدالله في المشاركة؛ للرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد مستواه في مرحلة المجموعات، ولرغبته في ترك بصمة قوية بكأس العالم وتسجيل أول أهدافه في البطولة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @Hamedallah_9

خيارات أخرى

وقد يتجه الركراكي إلى الاعتماد على لاعبين آخرين في حالة رغبته في استبدال يوسف النصيري، مثل زكريا بو خلال أو عبدالصمد الزلزولي، أو إجراء تبديل دفاعي، وذلك وفقًا لمجريات المباراة.

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