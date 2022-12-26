غيوم وأمطار وزخات برد تتواصل على عرعر

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزخات من البرد على مدينه عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
ووثقت مقاطع فيديو وصور هطول الأمطار المتفرقة على أنحاء من المدينة وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.