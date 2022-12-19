فان فيستيفال تختتم فعالياتها بوداع المونديال واستحضار الاحتفالات

اختتمت منطقة فان فيستيفال، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، فعالياتها أمس بوداع المونديال، وعرض مباراته النهائية التي جمعت منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في إستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تفاعل واسع

وشهدت أجواء المنطقة تفاعلًا جماهيريًّا واسعًا من المشجعين الذين حضروا إليها في وقت مبكر؛ لعيش لحظات كروية فريدة، ومساندة فرقهم المفضلة في ملعب مرسول بارك الذي نقلهم لأجواء كأس العالم، واحتفالات الجماهير الأرجنتينية في قلعة البومبونيرا بالعاصمة بوينس آيرس، في أول فوز لها بكأس العالم بعد أسطورتها العالمية دييغو أرماندو مارادونا.

أجواء فريدة

وعاشت فان فيستيفال أجواء مميزة وفريدة خلال الاحتفال الأرجنتيني باللقب الذي غاب عن بلاد الفضة 36 عامًا، قبل أن يعود إليها من بلاد العرب، ويحتفل بها الجمهور في قلب العاصمة الرياض، ضمن فعاليات ترفيهية متنوعة تستقطب عشاق المتعة والفرح من جميع أنحاء العالم.

وشهدت مناطق موسم الرياض 2022، تفاعلًا مميزًا مع نهائيات كأس العالم، حيث وفرت شاشات عملاقة لمتابعته، ومنح الجماهير الرياضية فرصة الاستمتاع بكرة القدم وتشجيع منتخباتها المفضلة، وسط مجموعة من الخيارات الترفيهية المميزة في مساءات ديسمبر الباردة وسط العاصمة الرياض.

موسم الرياض 2022

ويقدم موسم الرياض 2022، لزواره خيارات ترفيهية رياضية مميزة، كما يقدم فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.