فايزر تعلن عن لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر

تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدام لقاح من أجل الأطفال ابتداءً من عمر 6 أشهر.

وقالت وكالة رويترز، إن فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك، قدما طلبًا، اليوم الاثنين، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للحصول على إذن استخدام طارئ للقاح كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 4 سنوات.

لقاح فايزر الجديد

وقالت الشركة إنه في حالة الحصول على إذن، سيتلقى الأطفال السلسلة الأولية التي تتكون من جرعتين، الأولى من لقاح فايزر-بايونتك الأصلي واللقاح الثنائي مخصص ليكون ضد سلالة أوميكرون.

ويستهدف اللقاح الجديد السلالة الأصلية من كورونا والمتحورات مثل أوميكرون.

وكانت الشركة صنعت لقاحًا من قبل يُستخدم كجرعة معززة للأعمار من 5 سنوات وما فوق في أمريكا وأوروبا وحصلت بالفعل على التصريح من إدارة الغذاء والدواء.

لقاح فايزر ضد كورونا والإنفلونزا

وتختبر أيضًا الشركة الأمريكية لقاحًا يمكنه أن يحارب فيروسي كورونا والإنفلونزا معًا، وبدأت بالفعل التجارب السريرية على اللقاح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتناول أول مريض اللقاح الذي يحارب الفيروسين في وقت سابق من الشهر الماضي، علمًا بأنه يخضع 180 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18- 64 عامًا لهذه التجربة.

ويستهدف اللقاح كورونا ومتحوراته وأنواع الإنفلونزا الأربعة بما فيها الفيروسان أ وب.