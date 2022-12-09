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ليس لها علاج

فتاة مصابة بمرض الضحك المتواصل تثير التعاطف

2022-12-09 الساعة 12:06
فتاة مصابة بمرض الضحك المتواصل تثير التعاطف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة فتاة سورية مصابة بمرض نادر يجعلها تضحك بدون توقف.

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ليس لها علاج

وفي مقطع الفيديو المتداول أشارت الفتاة إلى أنها تعاني من متلازمة الضحك، مؤكدة أنها ذهبت لطبيب، ولكنه أخبرها أنه لا يوجد علاج قائلًا لها خليكي عم تضحكي لحتى تموتي.

وبسؤالها حول كيفية تعايشها مع هذا الأمر وكيف تواجه المواقف في حياتها، أجابت حياتي بلا طعم، لأنني لا أستطيع اتخاذ أي موقف تجاه أي شيء.

ضحك هستيري

وأكدت الفتاة وهي تضحك بشكل هستيري أنها تعرضت للكثير من المواقف المحرجة أثناء الدراسة، حتى عندما تذهب للمديرة لا تكف عن الضحك، الأمر الذي يجعل مدرسيها يضحكون بالتبعية، مشيرة إلى أنها تدرس الفنون حاليًا.

وبسؤالها عن آخر مرة بكت فيها، نوهت الفتاة أن ذلك لم يحدث منذ أن كانت رضيعة، فلا تتذكر أنها بكت طوال حياتها، وأوضحت في حديثها أيضًا أن حتى جرس المنبه الخاص بها له نغمة بصوت الضحك، متمنية في النهاية أن يصبح العالم كله مثلها، حتى لا يُنظر لها كفتاة مجنونة.

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