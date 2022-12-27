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في 5 تخصصات بينها السباكة والكهرباء

فحص مهني في الهند للتحقق من مهارات العمال قبل الاستقدام

2022-12-27 الساعة 7:33
فحص مهني في الهند للتحقق من مهارات العمال قبل الاستقدام
المواطن - واس

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ينطلق نهاية الشهر الجاري برنامج الفحص المهني في مرحلته الأولى للمسار الخارجي في دولة الهند ابتداءً من مدينتي نيودلهي ومومباي، وذلك بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي بجمهورية باكستان الإسلامية للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

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برنامج الفحص المهني

وقد قامت الوزارة ممثلةً في برنامج “الاعتماد المهني” بإطلاق برنامج الفحص المهني الذي يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف، وذلك من أصل 23 تخصصًا تستهدفها الوزارة، وذلك سعياً إلى الإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.

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