فحص مهني في الهند للتحقق من مهارات العمال قبل الاستقدام

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
ينطلق نهاية الشهر الجاري برنامج الفحص المهني في مرحلته الأولى للمسار الخارجي في دولة الهند ابتداءً من مدينتي نيودلهي ومومباي، وذلك بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي بجمهورية باكستان الإسلامية للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
وقد قامت الوزارة ممثلةً في برنامج “الاعتماد المهني” بإطلاق برنامج الفحص المهني الذي يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف، وذلك من أصل 23 تخصصًا تستهدفها الوزارة، وذلك سعياً إلى الإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.