فرحة بنات الوطن بالانضمام للعسكرية: الأرض ما شالتني

أبدت العديد من الفتيات السعوديات سعادتهن البالغة بعد الانضمام إلى الخدمة العسكرية.

وقالت ربى بنت عبد العزيز الغامدي، جندي أول في القوات البحرية: إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد أن تلقت رسالة الموافقة على الانضمام للقوات البحرية الملكية السعودية، مشيرة إلى أن عائلتها معظمهم من الضباط ويحبون حياة الانضباط.

الأرض ما شالتني

وأضافت، بحسب تقرير لقناة mbc، اليوم الجمعة: “الأرض ما شالتني فعلًا.. كنت مستعدة أسوي أي شيء للدخول العسكرية لدرجة أني وقعت تنازلًا عن شهادة البكالوريوس؛ لأن تخصصي ما كان مطلوبًا، وأول ما جاني الخبر، كنت أضرب المشوار حتى أجي الرياض”.

من جهتها، قالت نوره ناصر الطريفي، مساعد مدير مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: إن المعينات في وزارة الدفاع يتمتعن بكفاءة عالية، ونقدم لهن دورات مدتها 3 أشهر في المواد النظرية والعملية، فضلًا عن دورات في استخدام الأسلحة ودورة الشرطة العسكرية والإدارة.