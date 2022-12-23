فرحة بنات الوطن بالانضمام للعسكرية: الأرض ما شالتني

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أبدت العديد من الفتيات السعوديات سعادتهن البالغة بعد الانضمام إلى الخدمة العسكرية.
"بنات الوطن" يتسابقن للانضمام للعسكرية @modgovksaقد يهمّك أيضاً
التفاصيل مع مشاعل السعد@MashaelS77#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/vx6H5vNioY
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 23, 2022
وقالت ربى بنت عبد العزيز الغامدي، جندي أول في القوات البحرية: إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد أن تلقت رسالة الموافقة على الانضمام للقوات البحرية الملكية السعودية، مشيرة إلى أن عائلتها معظمهم من الضباط ويحبون حياة الانضباط.
وأضافت، بحسب تقرير لقناة mbc، اليوم الجمعة: “الأرض ما شالتني فعلًا.. كنت مستعدة أسوي أي شيء للدخول العسكرية لدرجة أني وقعت تنازلًا عن شهادة البكالوريوس؛ لأن تخصصي ما كان مطلوبًا، وأول ما جاني الخبر، كنت أضرب المشوار حتى أجي الرياض”.
من جهتها، قالت نوره ناصر الطريفي، مساعد مدير مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: إن المعينات في وزارة الدفاع يتمتعن بكفاءة عالية، ونقدم لهن دورات مدتها 3 أشهر في المواد النظرية والعملية، فضلًا عن دورات في استخدام الأسلحة ودورة الشرطة العسكرية والإدارة.