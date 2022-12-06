فرحة هيسترية لإعلامي مغربي بعد تأهل بلاده لدور الـ8

نشر الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يقفز فرحًا بعد تأهل بلاده لربع نهائي كأس العالم 2022، عقب الفوز على منتخب إسبانيا.

وظهر أشرف بن عياد في مقطع الفيديو وهو يقفز فرحًا عقب إعلان تأهل منتخب الأسود لدور ربع النهائي حيث قفز عدة مرات تعبيرًا عن سعادته بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى دور الثمانية من المونديال.

تأهل تاريخي لـ المغرب

وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويُعد منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يصل لدور الثمانية في كأس العالم، بعد منتخبات الكاميرون في نسخة 1990 و السنغال في 2002 وغانا في 2010.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها منتخب أسود الأطلس بـ 3 ركلات دون رد.