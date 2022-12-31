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مؤكدًا عدم سعادته في يونايتد

فرديناند يُدافع عن رونالدو: الدوري السعودي تنافسي

2022-12-31 الساعة 3:58
فرديناند يُدافع عن رونالدو: الدوري السعودي تنافسي
المواطن - فريق التحرير

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دافع نجم مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الانتقال إلى صفوف النصر، وتراجعه عن قراره السابق بمواصلة مسيرته في أوروبا.

كريستيانو رونالدو نصراوي

وتحت عنوان “الرياضي اللاعب الأعظم عالميًا يوقع للنصر”، أعلن العالمي، مساء الجمعة، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، حيث تم توقيع العقود حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وبعد الإعلان عن الصفقة، بدأت أثارها سريعًا، حيث انتعشت حسابات النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت في زيادة مستمرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو نصراوي
كريستيانو  بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

تعليق فرديناند

وتحدث فرديناند عن رونالدو عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”: “سعيد من أجله.. بالنسبة لأي لاعب كرة قدم مهما كان المستوى الذي تلعب فيه، فإن السعادة في البيئة التي تلعب فيها هي واحدة من أهم الأشياء”.

وتابع: “لم يكن سعيدًا منذ فترة، لذلك سعيد لأنه على وشك تغيير ذلك، وإن كان في بلد لم يتوقع أن يذهب إليه، لكن يا لها من مغامرة أن يذهب إلى السعودية.. ليذهب ويلعب في دوري جديد تماما، دوري تنافسي هناك بالمناسبة”.

وأضاف فرديناند: “لقد ألقيت نظرة على تعليقات الناس وبعض النقاد يقولون إنها طريقة محزنة بالنسبة له لإنهاء مسيرته، الحزن الوحيد هو الطريقة التي انتهى بها الأمر في مانشستر يونايتد”.

رونالدو مع رئيس النصر
كريستيانو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

وواصل نجم يونايتد السابق حديثه عن رونالدو، قائلًا: “أعتقد أنه بعد فوات الأوان في غضون عامين، سوف ينظر إلى الوراء ويعتقد أنه كان من الممكن التعامل مع الأمر بشكل مختلف”.

وتساءل فرديناند، قائلًا: “هذا الفصل التالي، الذهاب إلى السعودية.. كيف تكون هذه طريقة حزينة لإنهاء مسيرته؟ لا أفهم كيف يقول الناس ذلك”.

رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

وأردف: “كان من الرائع رؤية ديفيد بيكهام وفرانك لامبارد وواين روني وستيفن جيرارد، كان من الرائع رؤيتهم يذهبون إلى أمريكا.. يا لها من طريقة لإنهاء مسيراتهم والحصول على أموال رائعة، والذهاب إلى دوري غير تنافسي، دعوهم يذهبون، لقد استحقوا ذلك، لقد كسبوا الحق”.

واختتم تصريحاته بشأن رونالدو قائلًا: “هذا كل ما رأيته في وسائل الإعلام، لكن لأنها السعودية، فقد أصبح الأمر محزنا، ووصمة عار.. دع الرجل يذهب ويعيش، دعه يذهب ويستمتع.. إنها مغامرة جديدة وسيأخذ عائلته لتجربة ثقافة جديدة”.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

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