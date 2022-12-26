فرص استثمارية واعدة أمام السعوديين بعد خروج المخالفين من السوق

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أكد المحامي محمد العنزي، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المواطنين، لاسيما بعد خروج المخالفين من السوق.
فيديو | المحامي محمد العنزي: فجوة كبيرة في السوق بعد خروج المخالفين وهناك فرص كبيرة للمواطنين في الاستثمار#الإخبارية pic.twitter.com/v4eBHlTzkbقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 25, 2022
وأشار العنزي، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إلى وجود فجوة كبيرة في السوق بعد خروج المخالفين وتضييق الخناق عليهم.
من جانب آخر، أشاد المحامي بجهود السلطات في مكافحة الفساد، وما تقوم به النيابة العامة بحوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر؛ لصون حق المجتمع.