فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن عثوره على مفقودين بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.
وقال الفريق في تغريدة على موقع تويتر: إنه ورد للفريق بلاغ عاجل من العمليات المشتركة عن مفقودين بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.
وتابع: على الفور تحرك عدد من الأعضاء بجولة استطلاعية بالمنطقة، وخلال هذه الجولة عثرَ أعضاء فريق إنجاد على المفقودين، وهم بصحة طيبة.
في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد عن العثور من خارج الفريق، على مفقود الأبواء بمكة المكرمة متوفى.
وأوضح إنجاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم العثور على مفقود الأبواء من خارج الفريق.
وفي تحديث آخر، أكد الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا للبدء بالجولة الثانية من مهمة البحث عن المفقود، لكن أعلن بعد ذلك عن العثور عليه متوفى.