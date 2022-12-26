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فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض

2022-12-26 الساعة 9:59
فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن عثوره على مفقودين بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.

وقال الفريق في تغريدة على موقع تويتر: إنه ورد للفريق بلاغ عاجل من العمليات المشتركة عن مفقودين بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.

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وتابع: على الفور تحرك عدد من الأعضاء بجولة استطلاعية بالمنطقة، وخلال هذه الجولة عثرَ أعضاء فريق إنجاد على المفقودين، وهم بصحة طيبة.

جهود مستمرة

في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد عن العثور من خارج الفريق، على مفقود الأبواء بمكة المكرمة متوفى.

وأوضح إنجاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم العثور على مفقود الأبواء من خارج الفريق.

وفي تحديث آخر، أكد الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا للبدء بالجولة الثانية من مهمة البحث عن المفقود، لكن أعلن بعد ذلك عن العثور عليه متوفى.

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