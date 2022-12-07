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تُقام القرعة غدًا الخميس

فرق دوري المدارس للبنات تستعد لبدء مشوارها

2022-12-07 الساعة 7:46
فرق دوري المدارس للبنات تستعد لبدء مشوارها
المواطن - الرياض

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تستعد الفرق المدرسية، للمشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم بنات 2022.

استعدادات اللجنة المنظمة

ونشر حساب دوري المدارس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة، لاستقبال الفرق المشاركة، وأكدت جاهزيتها التامة لاستقبال كافة المشاركين.

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دوري المدارس
جانب من الاستعدادات – المصدر @DawriMadaris

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة في البطولة، اليوم وغدًا، على أن تُقام القرعة، يوم غد الخميس، وتنطلق منافسات المسابقة يوم 10 ديسمبر، وسيكون النهائي يوم 20.

بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس للبنات
مشوار البطولة – المصدر @DawriMadaris

الفرق المشاركة بدوري المدارس

ويُشارك في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم بنات 2022، كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.

كما يُشارك كلٌ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.

دوري المدارس للبنات
الفرق المشاركة – المصدر @DawriMadaris

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