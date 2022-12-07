فرق دوري المدارس للبنات تستعد لبدء مشوارها

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تستعد الفرق المدرسية، للمشاركة في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم بنات 2022.
ونشر حساب دوري المدارس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة، لاستقبال الفرق المشاركة، وأكدت جاهزيتها التامة لاستقبال كافة المشاركين.
ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة في البطولة، اليوم وغدًا، على أن تُقام القرعة، يوم غد الخميس، وتنطلق منافسات المسابقة يوم 10 ديسمبر، وسيكون النهائي يوم 20.
ويُشارك في منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم بنات 2022، كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.
كما يُشارك كلٌ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.