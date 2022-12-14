فرنسا تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب فرنسا، الشوط الأول متفوقًا على منتخب المغرب بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

جدير بالذكر أن الشوط الأول، كان شهد إصابة اللاعب رومان سايس قائد المنتخب المغربي حيث غادر بالدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.