فرنسا تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول

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أنهى منتخب فرنسا، الشوط الأول متفوقًا على منتخب المغرب بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.
ثيو هيرنانديز يتقدم لـ #فرنسا مبكرًا أمام #المغرب في نصف نهائي المونديال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #المغرب_فرنسا @equipedefrance @FFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #أسود_الأطلس #LesBleus pic.twitter.com/x1Y5MxGd7Lقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.
وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.
جدير بالذكر أن الشوط الأول، كان شهد إصابة اللاعب رومان سايس قائد المنتخب المغربي حيث غادر بالدقيقة العشرين، ودخل بدلًا منه اللاعب سليم أملاح.
مقصية مغربية عالمية ردها القائم الأيمن للحارس الفرنسي لوريس #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 @EnMaroc #francemaroc #FRAMAR #LesBleus #Qatar2022 #FIFAWorldCup #ديما_مغرب @equipedefrance pic.twitter.com/UMsfQj7lCZ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022