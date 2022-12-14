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بعد الفوز على المنتخب المغربي بثنائية

فرنسا تضرب موعدًا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم

2022-12-14 الساعة 11:54
فرنسا تضرب موعدًا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2/ 0 ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم.

فرنسا ضد المغرب

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي عبر هجمات حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله ويوسف النصيري ولكن دون جدوى.

وبعد خطأ في التمركز من اللاعب أشرف حكيمي، راوغ مبابي دفاعات المنتخب المغربي ليسدد الكرة تجاه الحارس ياسين بونو التي ارتدت منه ليسددها مواني محرزًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ80.

فرنسا والمغرب

منتخب الديوك يواجه الأرجنتين

سيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل، بينما يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي في مباراة صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

فرنسا ضد المغرب - ثيو هيرنانديز

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