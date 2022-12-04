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في ربع نهائي كأس العالم

فرنسا تنتظر الفائز من مباراة إنجلترا ضد السنغال

2022-12-04 الساعة 8:21
فرنسا تنتظر الفائز من مباراة إنجلترا ضد السنغال
المواطن - محمد سمعه

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ينتظر المنتخب الفرنسي المتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، الفائز من مباراة إنجلترا ضد السنغال من أجل مقابلته في دور الثمانية من المونديال يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الفرنسي تأهل لربع نهائي المونديال اليوم بعد فوزه على المنتخب البولندي بثلاثية مقابل هدف، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.

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إنجلترا ضد السنغال

وتنطلق مباراة إنجلترا ضد السنغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” البيت”.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @fifaworldcup_ar

وسبق للمنتخب الإنجليزي أن واجه المنتخبات الإفريقية 5 مرات في نهائيات كأس العالم لم يعرف فيهم طعم الخسارة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين فقط.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم، بعد احتلاله لصدارة المجموعة الثانية، وسيقابل منتخب السنغال الذي احتل وصافة المجموعة الأولى.

إنجلترا وإيران - رحيم سترلينج
رحيم سترلينج لاعب إنجلترا

ملخص مباراة فرنسا وبولندا 

وفي مباراة فرنسا ضد بولندا، تمكن جيرو من إحراز الهدف الأول عند الدقية 43، بعد تمريرة مميزة من مبابي، لتشتعل المباراة، ويواصل المنتخبان محاولاتهم لهز الشباك، وسط تألق دفاعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا ضد بولندا بتقدم الديوك بنتيجة 1/0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر منتخب فرنسا في محاولاته بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ونجح جيرو في تسجيل الهدف الثاني بشكل رائع عند الدقيقة 52، إلا أن الحكم ألغى الهدف.

واستمرت المحاولات، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني 74 بتسديدة مميزة، وانتفض لاعبو بولندا أملًا في تقليص الفارق، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للديوك عند الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بولندا؛ سجلها ليفاندوفسكي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3/1، وتأهله إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022.

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