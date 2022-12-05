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فرنسا تواصل رحلة الدفاع عن لقب المونديال

2022-12-05 الساعة 12:33
فرنسا تواصل رحلة الدفاع عن لقب المونديال
المواطن - زياد العتيبي

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يواصل المنتخب الفرنسي مشواره نحو المونديال، حيث تغلب على نظيره منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل للدور الثمانية في اللقاء الذي أقيم على إستاد الثمامة مساء أمس.

وتسعى فرنسا للحفاظ على لقبها الذى توجت به في آخر نسخة   2018 في روسيا.

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محاولة التسجيل مبكرًا:

يذكر أن المنتخب الفرنسي ضغط منذ بداية اللقاء في محاولة التسجيل مبكرًا ليعيد أوراق منافسه من جديد، إذ سجل للمنتخب الفرنسي كلٌّ من أوليفييه جيرو وكيليان مبابي هدفين، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء.

إنجلترا ضد السنغال

فرنسا وإنجلترا إلى دور الثمانية:

ورفع نجم فرنسا مبامي رصيد أهدافه في مونديال 2022 إلى 5 أهداف ليصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ من العمر 24 عامًا.

من جانبه قال المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب: إن المباراة أمام بولندا لم تكن سهلة خاصة في نهاية الشوط الأول، لافتًا إلى أن منتخب بولندا كان مميزًا بشكل كبير.

مضيفًا أن فرنسا استطاعت فرض السيطرة رغم التنظيم لدى المنتخب البولندي، مبينًا أنه لدينا من الوقت من أجل التحضير للمباريات دور الثمانية كما كان مخططًا له.

وسيلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب إنجلترا في ربع نهائي المونديال.

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