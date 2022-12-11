فرنسا تُقصي إنجلترا وتضرب موعدًا مع المغرب

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تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي.
هدف فرنسا "73": #إنجلترا 1-2 #فرنسا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball #ThreeLions @equipedefrance @FFF #FiersdetreBleus #LesBleus pic.twitter.com/wUWdDbYbz4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط.
وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ55.
ثم عاد أوليفيه جيرو وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية.
وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددًا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة الـ85.
وسيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره المغربي مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.
هدف فرنسا "17": #إنجلترا 0-1 #فرنسا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball #ThreeLions @equipedefrance @FFF #FiersdetreBleus #LesBleus pic.twitter.com/FGHbzAAjem
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
هدف إنجلترا "54": #إنجلترا 1-1 #فرنسا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball #ThreeLions @equipedefrance @FFF #FiersdetreBleus #LesBleus pic.twitter.com/ANz1i6O5k7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022