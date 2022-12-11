Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نصف نهائي كأس العالم

فرنسا تُقصي إنجلترا وتضرب موعدًا مع المغرب

2022-12-11 الساعة 12:07
فرنسا تُقصي إنجلترا وتضرب موعدًا مع المغرب
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي.

فرنسا تفوز بهدفين

وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط.

وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.

جيرو - فرنسا وإنجلترا

وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ55.

ثم عاد أوليفيه جيرو وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية.

وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددًا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة الـ85.

هاري كين - فرنسا وإنجلترا

فرنسا تواجه المغرب

وسيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره المغربي مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎