فرنسا تُقصي إنجلترا وتضرب موعدًا مع المغرب

تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف في دور ربع النهائي.

فرنسا تفوز بهدفين

وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط.

وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ55.

ثم عاد أوليفيه جيرو وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية.

وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددًا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة الـ85.

فرنسا تواجه المغرب

وسيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره المغربي مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.