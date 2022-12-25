فريق إنجاد يعلن العثور على مفقود الأبواء متوفى

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن العثور من خارج الفريق، على مفقود الأبواء بمكة المكرمة متوفى.
وأوضح إنجاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم العثور على مفقود الأبواء من خارج الفريق.
وكان فريق إنجاد أعلن أمس تلقيه بلاغًا عن مفقود بالقرب من الأبواء التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وعليه أطلق عددًا من أعضاء الفريق للبحث عنه.
وفي تحديث آخر، أكد الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا للبدء بالجولة الثانية من مهمة البحث عن المفقود، لكن أعلن بعد ذلك عن العثور عليه متوفى.
وفي سياق آخر، أوضح فريق إنجاد أن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال الأسبوع الماضي، بلغت 13 بلاغًا لمفقودين، و647 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل.