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المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ

فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023

2022-12-05 الساعة 1:27
فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023
المواطن - واس

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تأهل فريق KFUPM 1 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للمشاركة في المسابقة العالمية للبرمجة 2023 ICPC، المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية نوفمبر من العام 2023، بمشاركة الآلاف من الطلاب والكليات من حوالي 2000 جامعة من أكثر من 80 دولة.

الأولى من نوعها

ويأتي تأهل فريق KFUPM 1 من أصل 121 فريقًا مشاركًا، تمثل جامعات عربية وأفريقية متأهلة على مستواها الوطني، حيث جاءت مشاركة المملكة التي تعد الأولى من نوعها في المسابقة الأفريقية والعربية لشباب الجامعات، بـِ 12 فريقًا، تتضمن 36 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات الوطن، يمثلون 6 جامعات وطنية وهي جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة حفر الباطن، جامعة المجمعة، جامعة الملك خالد، جامعة الملك سعود، وجاءت مشاركة الفرق السعودية في هذه النسخة المتقدمة بعد النجاح اللافت الذي حققته في المسابقة السعودية للبرمجة لطلبة الجامعات “Saudi Collegiate Programming Contest”، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عددٍ من الجهات التعليمية وذات الصلة.

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حلول رقمية

وتنافست الفرق المشاركة في المسابقة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ على مدى الأيام الثلاثة الماضية، على ابتكار وبرمجة حلول رقمية لتحديات طرحت عليهم في صورة أسئلة من قِبل لجنة التحكيم، حيث عملت الفرق على إيجاد حلول سريعة وناجحة للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات.

يُذكر أن الوزارة عملت ومن خلال النسخة الوطنية من المسابقة على تنمية مهارات المبرمجين والمطوّرين المشاركين، وتحسين مهاراتهم الإبداعيَّة والفكريَّة في البرمجة والعمل الجماعيّ، وتعزيز قدرتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتَّخطيط والتَّحليل، إضافةً إلى الارتقاء بهم إلى مستويات أفضل، بما يسمح بتأهلهم في نسختي المسابقة الأفريقية والعربية والعالمية وتفوقهم على أقرانهم المشاركين

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