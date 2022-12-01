فريق سعودي ينجح في إنقاذ ساق طفل من البتر

احتفى مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بإنجاز عظيم يضيف للمملكة، حيث نجح فريق جراحة سعودي في إنقاذ ساق طفل من البتر، بعد قرار 4 مراكز عالمية بضرورة بتر الطرف.

من جانبه، قال د.معتز العقيّل استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود، إن الطفل أسامة كان يعاني من إصابة في ورم في الحوض غير حميد شديد الشراسة، فقررت أسرة الطفل السفر إلى الولايات المتحدة وعرضه على المراكز الطبية، وبدؤوا مرحلة العلاج الكيماوي، وقبل أن يجهز الطفل لعلاج الجراحة، تفاجأت الأسرة أن الفريق الطبي يخبرهم ببتر ساق الطفل.

المراكز أقرت بالبتر

لفت الطبيب إلى أن فكرة البتر كانت صعبة على أسرة الطفل، وعدم قدرته على الحركة في المستقبل، وبدؤوا في استشارة عدد من المراكز العالمية، وكان الرد أن أنسب حل للعلاج هو البتر.

أشار الطبيب، إلى أن أسرة الطفل كانت تبحث في كل الطرق على أي خيارات بديلة للبتر لإنقاذ الطفل، فاتجهت إلى الرياض ووحدة الأورام في المدينة الجامعية، حيث تم عرض حالة الطفل على الفريق الجراحي.

نجاح استئصال الورم دون بتر

أكد الطبيب أنه تم مناقشة حالة الطفل أسامة بين الأطباء وتوصلنا إلى إمكانية إنقاذ ساق الطفل من البتر واستئصال الأورام، وبالفعل نجحت والطفل في طريقه إلى الشفاء.

وأشار الطبيب إلى أن الاستئصال أهم طرق العلاج للأمراض السرطانية.

والد الطفل يروي لـ ⁧⁧#النشرة_الأولى⁩ على #الإخبارية نجاح الفريق الطبي في #المدينة_الطبية بـ#جامعة_الملك_سعود في استئصال الورم بعد قرار المراكز الطبية بترالطرف السفليpic.twitter.com/iUuSW0pUlm — المدينة الطبية الجامعية (@ksumedicalcity) December 1, 2022

والد الطفل

فيما أشاد والد الطفل أسامة بالفريق الجراحي، موجهًا لهم الشكر على إنقاذ ساق ابنه.

ولفت والد الطفل أن فكرة البتر كانت شديدة الصعوبة لديهم بأن يظل باقي حياته بساق واحدة، حيث أقرت مراكز عالمية بضرورة بتر الساق بداية من الحوض، وكانت فكرة صعبة جدًا، واستغربت أنه لا يوجد تقنية عالمية لديهم لإنقاذ الطرف، موجهًا الشكر لفرق الجراحة بالمدينة الطبية الجامعية.