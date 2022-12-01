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جلسة تاسعة الخميس المقبل

فشل انتخاب رئيس لبنان للمرة الثامنة

2022-12-01 الساعة 1:33
فشل انتخاب رئيس لبنان للمرة الثامنة
المواطن - متابعة

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فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ شغور المنصب منذ مطلع نوفمبر، من جراء انقسامات سياسية وانهيار اقتصادي.

جلسة تاسعة

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل بعد فشل جلسة اليوم.

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وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، والموالون في مجلس النواب، النائب ميشال معوض، وتصفه بأنه مرشح تحد، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

فرز الأصوات

وتمثلت أبرز نتائج فرز الأصوات في حصول عصام خليفة على 4 أصوات، وزياد بارود على صوتين، وأوراق ملغاة: 5، وأوراق بيضاء 52، لبنان الجديد 9، وأسماء أخرى 2، وذلك وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان. ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه.

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