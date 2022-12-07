فشل انقلاب الأمير هاينريش أنقذ ألمانيا من التحول إلى رايخ ثانٍ 

كشفت ألمانيا اليوم الأربعاء عن إحباط مخطط انقلاب على الدولة، وتبين أن التآمر للإطاحة بالحكومة يقف وراءها الأمير الأرستقراطي هاينريش الثالث عشر.

من هو الأمير هاينريش؟

بحسب صحيفة دويتشه فيله، الأمير البالغ 71 عامًا، كان محوريًا في خطط الانقلاب، ووفقًا للمدعين الفيدراليين، فهو واحد من اثنين من زعماء الحركة التي تم القبض عليهم.

رفض الأمير هاينريش وجماعته من حركة الرايخ المتطرفة والعنصرية الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة وقد أرادوا الإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871.

أراد الأمير أيضًا تأسيس إمبراطورية تسمى الرايخ الثاني، على غرار الرايخ الألماني.

ووضعت جماعة الأمير هاينريش خططًا لحكم ألمانيا مع إدارات تغطي الصحة والعدل والشؤون الخارجية، مع نية تحقيق أهدافهم من خلال الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال إذا لزم الأمر.

وينحدر الأمير هاينريش الـ 13 من عائلة أرستقراطية قديمة تُسمى باسم بيت رويس، وقد حكمت أجزاء من ولاية تورينغن الشرقية حتى عام 1918.

رجل غارق في نظريات المؤامرة

ولا يزال الأحفاد من هذه العائلة يمتلكون عددًا قليلًا من القلاع، وجميعهم نأوا بأنفسهم عن الأمير هاينريش، وسبق وأن قال أحد منهم في الإذاعة المحلية MDR إنه رجل غارق في المفاهيم الخاطئة التي تغذيها نظريات المؤامرة.