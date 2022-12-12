فصل مُعلمة أمريكية تخطت رقاب طلاب مسلمين أثناء الصلاة

انتشر مقطع فيديو بشكل سريع بين طلاب مدرسة أكاديمية فرانكلين، في ولاية فلوريدا، ويوثق مُعلمة أمريكية حاولت قطع صلاة طلاب مسلمين وهي تسخر منهم.

وتجاوز المقطع مليون مشاهدة بين طلاب المدرسة، وأظهر أن المُعلمة الأمريكية اتهمت طلابها بممارسة السحر قبل أن تحاول أن تطأ أصابع أحدهم أثناء السجود.

ويُظهر الفيديو 3 طلاب مسلمين من مدرسة أكاديمية فرانكلين يؤدون الصلاة بينما يقرأ أحدهم سورة التين، وعند السجود يأتي صوت المُعلمة في الخلفية وهي تقول: انتظروا، هذا مكتبي وأنتم تأدون هذا السحر فيه.

ثم يُسمع صوتها وهي تنفخ في صافرة في محاولة لجذب انتباه الطلاب وذلك قبل أن تقرر أن تمشي فوق يد أحدهم أثناء الصلاة وتكاد تدهسها.

رد فعل المدرسة

وفي بيان حول الحادث، قالت مدرسة أكاديمية فرانكلين إنهم رأوا الفيديو مقلقًا للغاية، وإنهم لا يتسامحون مع السلوك التمييزي بأي شكل من الأشكال، متابعين أنه بناء على ذلك، لم تُعد المعلمة عضوًا في الأكاديمية.

ومن جهة أخرى، ليس من الواضح بعد سبب قيام الطلاب بالصلاة في مكتب المعلمة أو ما إذا كان لديهم إذن للقيام بذلك.

ارتفاع نسبة التنمر والتمييز

وقال عبدالله جابر، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في فلوريدا: مثل هذه الحوادث هي السبب في أنه من المهم لموظفي المدرسة أن يكون لديهم وعي ديني، ومن الأهمية بمكان أن يعرف مديرو المدارس والموظفون الممارسات الدينية للطلاب الذين يمارسون عقيدتهم.

وتابع: في عام 2022، لاحظ مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ارتفاعًا حادًا في المكالمات الواردة بشأن التنمر ضد المسلمين والتمييز في المدرسة.