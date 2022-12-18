Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
العالم
الدم الذهبي

فصيلة دم نادرة يحملها نحو 43 شخصًا فقط بالعالم

2022-12-18 الساعة 11:22
فصيلة دم نادرة يحملها نحو 43 شخصًا فقط بالعالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعد فصيلة الدم Rh null أو ما يعرف بالدم الذهبي، هي الأندر على الإطلاق، حيث يحملها نحو 43 شخصًا فقط في العالم بأسره، وتمتاز بعدم وجود العامل الرايزيسي فيها، وهو العامل الأكثر انتشارًا بين فصائل الدم لمعظم البشر.

وبحسب موقع Scoop Whoop، فمن بين الـ 43 شخصًا الذين يحملون هذه الفصيلة النادرة، هناك تسعة أشخاص منهم من المتبرعين النشطين حاليًّا.

قد يهمّك أيضاً
Img

أستاذ جامعي يتنمر على طالب أردني: وينه المريض النفسي

Img

أرقام يُطاردها ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

وإلى جانب كوْن هؤلاء الأشخاص من المميّزين، فإن فصيلة الدم Rh Null، والتي أطلق عليها الخُبراء بفصيلة الدم الذهبي، تُعد قيّمة للغاية، وذلك باعتبارها فصيلة دم شامل، يستطيع صاحبها التبرُّع لأي شخص لديه أنواع دم نادرة داخل نظام العامل الرايزيسي. ما يعني أن قدرة الشخص الحامل لهذه الفصيلة على إنقاذ حياة الآخرين، هائلة للغاية، عندما يتعلّق الأمر بنقل الدم.

اكتشاف الدم الذهبي

يعود الأمر إلى العام 1961 حينما اكتشف العلماء فصيلة دم نادرة جدًّا تدعى “Rh-null” أو كما أسموها بالدم الذهبي، حيث تفتقر إلى 61 مستضادًا في نظام فصائل الدم.

وفي الـ49 عامًا التالية تم تسجيل 43 شخصًا فقط حول العالم لديهم هذه الفصيلة النادرة من الدم، إحدى هذه الحالات الشهيرة هو الطفل “توماس” البالغ من العمر 10 سنوات والذي ذهب في العام 1974 إلى مستشفى جامعة جنيف للحصول على فحص لأحد أنواع العدوى.

نادرة جدًّا

كان هناك 35 مجموعة دم معروفة، ولم يكن لدى توماس، أي مجموعة منها، سواء بالسلب أو الإيجاب، لم يكن لديه أي مستضادات “RH” للتحدث عنها، فمن الناحية التقنية لا ينبغي أن يكون “توماس” على قيد الحياة.

أصابت الصدمة الطبيب المعالج وقرر إرسال توماس، إلى أمستردام وباريس لإجراء اختبارات للدم، وتم التأكد من أن لديه فصيلة دم نادرة جدًّا وهي Rhnull.

الفكرة هي أنه إذا كانت لديك فصيلة الدم Rhnull فكن مستعدًّا لأن تصبح محط اهتمام العلماء والأطباء كذلك؛ لأنهم يريدون دراستها ببساطة، بالإضافة إلى أنه سيكون لديك القدرة على إنقاذ حياة شخص يحمل نفس الفصيلة فهي فصيلة دم نادرة ويحتاج أصحابها إلى متبرعين حول العالم، لكن انتبه لأن خلط فصائل الدم بفصيلة مختلفة قد يكون مميتًا، وفقًا لموقع “Scoop Whoop”.

حياة طبيعية

الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم Rhnull يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية تمامًا وينجبون أطفالًا، ولكنهم غالبًا ما يصابون بالأنيميا.

الحياة تبدو مختلفة لهؤلاء الأشخاص فهم يحتاجون فقط إلى عناية خاصة، فيجب عليهم أن يقودوا السيارات مثلًا بعناية فائقة وأن يتجنبوا الإصابات والحوادث قدر الإمكان، فالنسبة لهذه الفصيلة من الدم يوجد عدد متبرعين قليل جدًّا يبلغ 17 متبرعًا فقط، والتي يحرص الأطباء على تقدير عينات الدم المتبرع بها جيدًا ويستخدمونها في حالات نادرة جدًّا.

ماذا لو نقل لأصحاب الدم الذهبي فصيلة أخرى؟

المأزق الذي يقع فيه أصحاب الدم الذهبي هو أنهم كغيرهم لا يمكن أن ينقل إليهم دم إلا من نفس الفصيلة، ولأن فصيلة دمهم نادرة جدًّا فلن يجدوا عددًا كبيرًا من المتبرعين.

فعندما يستقبل شخص ما دماء من أحد المتبرعين فإن الجهاز المناعي سيستقبل فقط المستضادات التي تناسب فصيلة دمه، وإذا تلقيت فصيلة دم خاطئة فإن الجهاز المناعي لديك سوف يهاجم خلايا الدم الحمراء والتي تصبح نتائجها كارثية ومميتة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية