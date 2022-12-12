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إحدى المناطق الترفيهية بموسم الرياض

فعاليات سوق الزل نافذة تراثية يتنفس زواره عبق الماضي

2022-12-12 الساعة 12:57
فعاليات سوق الزل نافذة تراثية يتنفس زواره عبق الماضي
المواطن - فريق التحرير

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دشنت منطقة “سوق الزل”؛ إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، أمس الأحد، فعالياتها التي تجمع بين الماضي والحاضر، حيث يعد من أقدم الأسواق في المملكة العربية السعودية، ليصبح نافذة تراثية يتنفس فيها زواره عبق الماضي بما يحويه من فعاليات فلكلورية وشعبية منوعة، ومطاعم ومقاهٍ لمحبي القهوة.

أصالة الجزيرة العربية

وتعكس منطقة “سوق الزل” أصالة الجزيرة العربية، عبر ضيافة القهوة السعودية التي أصبحت جزءًا وموروثًا ثقافيًّا لتاريخ المملكة، حيث تحتضن العديد من المقاهي وما يصاحبها من فعاليات منوعة، من بينها التجول في أروقة السوق ومشاهدة العروض الضوئية على المباني والجدران العتيقة، بالإضافة إلى تمكين الزوار من الاستمتاع بالعروض الشعبية الأسبوعية.

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فعاليات المنطقة

ويتوافق تدشين فعاليات المنطقة مع انطلاقة فصل الشتاء، حيث يعج السوق بأزياء الفرو والجلود والمشالح والأشمغة المطرزة التي كانت وما زالت المكان المفضل للتسوق الشتوي في اقتناء أجود أنواع الفرو والمشالح الشتوية، وأنواع البخور المختلفة، إضافة إلى عرض للسلع القديمة والتراثيات بأنواعها.

ويقع “سوق الزل” بالقرب من قصر المصمك التاريخي، مما يجعل زيارة المنطقة تجربة ممتعة، حيث تضم متاجر للصناعات الحرفية والمنتجات والتراثية، ويستمتع الزوار بمشاهدة رسومات بأنامل وطنية تم رسمها على الأبواب التراثية، إضافة إلى أن المنطقة تتيح لزوارها ارتداء الملابس التراثية والتقاط الصور التذكارية التي تعكس هوية الفعالية.

أقدم الأسواق

حيث يعد من أقدم الأسواق في المملكة العربية السعودية، ليصبح نافذة تراثية يتنفس فيها زواره عبق الماضي بما يحويه من فعاليات فلكلورية وشعبية منوعة، ومطاعم ومقاهٍ لمحبي القهوة.

 

تجربة ممتعة

يحتوي موسم الرياض 2022، على 15 منطقة ترفيهية، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، ويقدم لزواره من مختلف الفئات تجربة التنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وتستقبل المنطقة زوارها من تاريخ 11 ديسمبر حتى 3 يناير، من الساعة 3:00 مساء حتى 10:00 مساء، ويمكن الحجز عبر الرابط: هنا

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