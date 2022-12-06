فلاته: مستوى الأخضر المميز بالمونديال يرتبط بالجانبين التسويقي والسياحي

قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله فلاته، إن المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ( الأخضر ) في نهائيات كأس العالم 2022، وفوزه المهم والقوي على منتخب الأرجنتين المرشح لنيل اللقب المونديالي، بنتيجة 2-1، له ارتباط مهم بالجانب التسويقي والسياحي وسيصب هذا بالفائدة حال فوز السعودية بملف تنظيم كأس آسيا 2027.

مستوى عالٍ

وأضاف عبدالله فلاته في حديث إلى برنامج أكشن مع وليد على قناة إم بي سي أكشن، مساء أمس الاثنين: منتخبنا الوطني تأهل للمونديال متصدر على اليابان واستراليا ونرى أين وصلوا وأيضًا فوزه الأرجنتين وكلها أمور تسهم في الترويج السياحي والتسويقي للاستضافة لكأس آسيا.

المرشح الوحيد

وأصبحت السعودية المرشّحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، أمس الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميًا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.