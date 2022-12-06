فلاته: مستوى الأخضر المميز بالمونديال يرتبط بالجانبين التسويقي والسياحي

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قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله فلاته، إن المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ( الأخضر ) في نهائيات كأس العالم 2022، وفوزه المهم والقوي على منتخب الأرجنتين المرشح لنيل اللقب المونديالي، بنتيجة 2-1، له ارتباط مهم بالجانب التسويقي والسياحي وسيصب هذا بالفائدة حال فوز السعودية بملف تنظيم كأس آسيا 2027.
عبدالله فلاته : استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 سيكون له انعكاسات كبيرة .. بنية تحتية تضم الكثير..منتخبنا الوطني تأهل للمونديال متصدر على اليابان واستراليا ونرى أين وصلوا وأيضا فوزه الأرجنتين .. هذا مرتبط بشكل كبير بالجانب التسويقي..الاستضافات مهمة جدا#أكشن_مع_وليد#MBCAction pic.twitter.com/rlW84kRIom
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 5, 2022
وأضاف عبدالله فلاته في حديث إلى برنامج أكشن مع وليد على قناة إم بي سي أكشن، مساء أمس الاثنين: منتخبنا الوطني تأهل للمونديال متصدر على اليابان واستراليا ونرى أين وصلوا وأيضًا فوزه الأرجنتين وكلها أمور تسهم في الترويج السياحي والتسويقي للاستضافة لكأس آسيا.
وأصبحت السعودية المرشّحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، أمس الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميًا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.