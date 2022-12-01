فهدة العريفي: البعض يستغل الزواج لتحقيق منافع مادية

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كشفت الدكتورة فهدة العريفي المستشارة والباحثة في الأمن الفكري ومكافحة التطرف وتعديل السلوك أن تجارة الزواج اتجاه قديم، وليست قاصرة على النساء فقط ولكن يسلكها بعض الذكور.
استغلال واحتيال مالي باسم الزواج..
د. فهدة العريفي: "تجارة الزواج" اتجاه قديم من بعض الرجال والنساء لتحقيق منافع مادية @Dr_Fahdah_Arefi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/rGUCibyiTcقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2022
وقالت الدكتورة فهدة العريفي في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن هناك بعض الذكور يستغلون الزواج من أجل منافع مادية.
وأوضحت الباحثة في الأمن الفكري، أن أي قيمة إنسانية تتحول إلى تجارة سوف تفقد قيمتها وتخلق مشاكل وأضرار على مستوى المجتمع.