فهدة العريفي: البعض يستغل الزواج لتحقيق منافع مادية

كشفت الدكتورة فهدة العريفي المستشارة والباحثة في الأمن الفكري ومكافحة التطرف وتعديل السلوك أن تجارة الزواج اتجاه قديم، وليست قاصرة على النساء فقط ولكن يسلكها بعض الذكور.

منافع مادية

وقالت الدكتورة فهدة العريفي في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن هناك بعض الذكور يستغلون الزواج من أجل منافع مادية.

وأوضحت الباحثة في الأمن الفكري، أن أي قيمة إنسانية تتحول إلى تجارة سوف تفقد قيمتها وتخلق مشاكل وأضرار على مستوى المجتمع.