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العمل على خدمة احتياجات المواطنين

فهد بن سلطان يؤكد على دور إمارات المناطق في التنمية

2022-12-27 الساعة 8:46
فهد بن سلطان يؤكد على دور إمارات المناطق في التنمية
المواطن - أحمد العطوي

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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات مناطق المملكة، بمناسبة انعقاد اجتماعهم في منطقة تبوك.

ورحّب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، مثنيًا على جهودهم في الإعداد للاجتماع السنوي الـ 30 لأمراء المناطق متمنيًا لهم التوفيق في اجتماعاتهم.

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احتياجات المواطنين

وأكد على الدور الهام لإمارات المناطق في التنمية وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على خدمته في كافة مناطق المملكة، وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الداخلية، منوهًا بمشروعات رؤية المملكة 2030 في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة تبوك خصوصًا من خلال مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة)، والتي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما يوليه من اهتمام ومتابعة للاجتماع الثاني لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام بمنطقة تبوك.

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