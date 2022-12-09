فوائد البرقوق للنساء

يحتوى البرقوق على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أن تناول البرقوق بشكل يومي يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

فوائد البرقوق

وكشف بحث جديد، بقيادة ولاية بنسلفانيا، أن تناول البرقوق بشكل يومي قد يساعد النساء في الحفاظ على كثافة العظام.

وفي مقالة حديثة نشرتها مجلة American Journal of Clinical Nutrition، قام الباحثون بتقييم كثافة العظام لـ 235 امرأة بعد سن اليأس، تم تكليف بعضهن بتناول 50 جرامًا- ما يقرب من خمس أو ست حبات برقوق- أو 100 جرام من البرقوق يوميًّا لمدة عام.

وقاس الباحثون كثافة المعادن في عظام النساء وهندسة العظام وقوة العظام المقدرة ووجدوا أدلة على أن البرقوق قد يكون مفيدًا.

نتائج

وأفادت النتائج أن خمس أو ست حبات برقوق يوميًّا كانت أكثر فائدة، لأن المشاركين كانوا أكثر عرضة لمواصلة النظام الغذائي، وفقًا لروسيا اليوم.

وكان تناول البرقوق بنحو خمس أو ست حبات مفيدًا، لكن المشاركين الذين تناولوا ما بين 10 إلى 12 حبة برقوق، كانوا أكثر عرضة للتوقف عن الدراسة.

وأفادت المؤلفة الرئيسية ماري جين دي سوزا، الأستاذة البارزة في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء: “أدى استهلاك خمس إلى ست حبات من البرقوق يوميًّا لمدة 12 شهرًا إلى الحفاظ على العظام في الورك، وهو اكتشاف يمكن ملاحظته في ستة أشهر واستمر حتى 12 شهرًا.

دراسة أخرى

وفي دراسة أخرى، قدم التصوير الثلاثي الأبعاد للعظام معلومات إضافية حول استجابة العظام لتناول البرقوق يوميًّا”.

وتشير النتائج إلى أن استهلاك البرقوق يحافظ على كثافة كتلة العظام وقوتها في مواقع تحمل الوزن في الورك.

ولاحظت النساء اللواتي لم يأكلن البرقوق انخفاضًا بنسبة 1.1% في كثافة العظام، في حين أن النساء اللائي تناولن خمس أو ست حبات برقوق كل يوم لم يعانين من فقدان ملموس في كثافة العظام.

وتشير النتائج الأولية الأخرى إلى نتائج مماثلة بالنسبة لعظم الظنبوب، وهو عظم في قصبة الساق.

وأكلمت دي سوزا: “لاحظنا أن النساء اللواتي تناولن البرقوق لمدة عام تعرضن لبعض الفوائد العظمية. وعلى وجه الخصوص، تم الحفاظ على قوة العظام المقدرة في الساق في المجموعة المجمعة، وتم الحفاظ على كثافة العظام عند تناول خمس إلى ست حبات برقوق يوميًّا، ومجموعة من 10 إلى 12 حبة برقوق يوميًّا.

منع فقدان العظام

وعلى هذا النحو، يبدو أن البرقوق قد يساعد في منع فقدان العظام، خاصة في الورك والساق”.

وتؤكد النتائج أن استهلاك البرقوق اليومي من المرجح أن يكون مفيدًا لصحة العظام على المدى الطويل. وإذا ثبت أن هذا صحيح، فقد يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لملايين كبار السن.