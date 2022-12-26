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فواز الصقور: لم نحترم إمكانيات الفتح فخسرنا

2022-12-26 الساعة 8:47
فواز الصقور: لم نحترم إمكانيات الفتح فخسرنا
المواطن - فريق التحرير

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قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فواز الصقور اعتذاره إلى الجماهير بعد الخسارة الثقيلة ضد الفتح اليوم، مؤكدًا قدرتهم على العودة والمنافسة مجددًا.

تعليق فواز الصقور

وعلق فواز الصقور خلال تصريحاته للقناة الناقلة، قائلًا: “جئنا إلى الأحساء، ونحن عاقدو العزم على تحقيق الانتصار، لكن وقعنا في بعض الأخطاء الفردية، ولم نحترم إمكانات الفتح، فخسرنا بهذه النتيجة”.

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نادي الشباب ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر spl

ولفت فواز الصقور إلى أن لاعبي الشباب شعروا ببعض الإرهاق، بسبب خوض مبارتين في أيام قليلة بكأس الملك، ونفى التأثر بالخسارة أمام الاتحاد، مضيفًا: “قادرون على العودة، فهي مجرد خسارة عابرة”.

وفي ختام تصريحاته التلفزيونية، اعتذر فواز الصقور إلى جماهير نادي الشباب بسبب الخسارة ضد فريق الفتح، متعهدًا بالتعويض في المواجهات المقبلة.

الفتح والشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

خسارة الشباب ضد الفتح

ولعب الفتح ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 22 نقطة في المركز الثاني، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

الفتح ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

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