فواز الصقور: لم نحترم إمكانيات الفتح فخسرنا

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فواز الصقور اعتذاره إلى الجماهير بعد الخسارة الثقيلة ضد الفتح اليوم، مؤكدًا قدرتهم على العودة والمنافسة مجددًا.

تعليق فواز الصقور

وعلق فواز الصقور خلال تصريحاته للقناة الناقلة، قائلًا: “جئنا إلى الأحساء، ونحن عاقدو العزم على تحقيق الانتصار، لكن وقعنا في بعض الأخطاء الفردية، ولم نحترم إمكانات الفتح، فخسرنا بهذه النتيجة”.

ولفت فواز الصقور إلى أن لاعبي الشباب شعروا ببعض الإرهاق، بسبب خوض مبارتين في أيام قليلة بكأس الملك، ونفى التأثر بالخسارة أمام الاتحاد، مضيفًا: “قادرون على العودة، فهي مجرد خسارة عابرة”.

وفي ختام تصريحاته التلفزيونية، اعتذر فواز الصقور إلى جماهير نادي الشباب بسبب الخسارة ضد فريق الفتح، متعهدًا بالتعويض في المواجهات المقبلة.

خسارة الشباب ضد الفتح

ولعب الفتح ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 22 نقطة في المركز الثاني، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.