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فوز أولمبيك ليون على ليفربول في كأس سوبر دبي

2022-12-11 الساعة 8:18
فوز أولمبيك ليون على ليفربول في كأس سوبر دبي
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي الفوز بنتيجة 3-1 على نظيره ليفربول الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن كأس سوبر دبي، قبل تكرار الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 5-3.

 

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فوز فرنسي

وتمكن فريق أولمبيك ليون الفرنسي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على ليفربول الإنجليزي في شوطي المباراة، قبل أن يلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، كما تنص قواعد البطولة.

لوائح البطولة

وتنص لائحة بطولة كأس سوبر دبي، على اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح، بغض النظر عن النتيجة، سواءً كانت تعادلاً أو فوزًا، ليجمع الفريق الفائز في اللقاء 3 نقاط، والفائز بركلات الترجيح نقطة، ما يعني إمكانية حصد 4 نقاط من المواجهة الواحدة. واستطاع ليون الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، ليحصد 4 نقاط من مباراة ليفربول.

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