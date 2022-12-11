فوز أولمبيك ليون على ليفربول في كأس سوبر دبي

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حقق فريق أولمبيك ليون الفرنسي الفوز بنتيجة 3-1 على نظيره ليفربول الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن كأس سوبر دبي، قبل تكرار الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 5-3.
وتمكن فريق أولمبيك ليون الفرنسي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على ليفربول الإنجليزي في شوطي المباراة، قبل أن يلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، كما تنص قواعد البطولة.
لقطة إهدار محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول ضد ليون الفرنسي 🔴❌
🎥 Via | @dubaisportstvpic.twitter.com/5XqZFTKQeJ
— cairostadium (@cairostadium20) December 11, 2022
وتنص لائحة بطولة كأس سوبر دبي، على اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح، بغض النظر عن النتيجة، سواءً كانت تعادلاً أو فوزًا، ليجمع الفريق الفائز في اللقاء 3 نقاط، والفائز بركلات الترجيح نقطة، ما يعني إمكانية حصد 4 نقاط من المواجهة الواحدة. واستطاع ليون الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، ليحصد 4 نقاط من مباراة ليفربول.