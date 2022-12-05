فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى الآن

صعدت منتخبات كل من هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا إلى دور الـ8 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا على الأراضي القطرية حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

بدون مفاجآت

صعود المنتخبات الأربعة جاء وفقًا للتوقعات نظرا لما تمتلكه من إمكانيات وتاريخ عريض في كرة القدم، ومشوارها السابق مع بطولات كأس العالم.

وسبق للمنتخب الهولندي أن خسر في الأدوار النهائية من المونديال من قبل بالمربع الذهبي، وصعد منتخب الطواحين إلى دور الـ8 بكأس العالم 2022 بالفوز على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1، كما توج الأرجنتينيون بلقبي المونديال في نسختين سابقتين 1978 و1986، ومر منتخب التانجو إلى دور الثمانية من النسخة الحالية للمونديال بالفوز على أستراليا بنتيجة 2-1، يوم السبت الماضي.

فرنسا وإنجلترا

بينما حصدت فرنسا (حامل اللقب في النسخة الأخيرة من كأس العالم) لقب الكأس الذهبية مرتين في 1998 و2018، أما إنجلترا فقد توجت سابقًا بالمونديال هي الأخرى، وصعد المنتخبان إلى دور الثمانية بالفوز على بولندا بنتيجة 3-1، وفوز منتخب الأسود الثلاثة على السنغال بثلاثية دون رد.