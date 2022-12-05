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صعود الأرجنتين وهولندا وفرنسا وإنجلترا لدور الـ8

فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى الآن

2022-12-05 الساعة 11:36
فوز الكبار.. دور الـ16 بدون مفاجآت حتى الآن
المواطن - عاطف عبداللطيف

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صعدت منتخبات كل من هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا إلى دور الـ8 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا على الأراضي القطرية حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

بدون مفاجآت

صعود المنتخبات الأربعة جاء وفقًا للتوقعات نظرا لما تمتلكه من إمكانيات وتاريخ عريض في كرة القدم، ومشوارها السابق مع بطولات كأس العالم.

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وسبق للمنتخب الهولندي أن خسر في الأدوار النهائية من المونديال من قبل بالمربع الذهبي، وصعد منتخب الطواحين إلى دور الـ8 بكأس العالم 2022 بالفوز على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1، كما توج الأرجنتينيون بلقبي المونديال في نسختين سابقتين 1978 و1986، ومر منتخب التانجو إلى دور الثمانية من النسخة الحالية للمونديال بالفوز على أستراليا بنتيجة 2-1، يوم السبت الماضي.

منتخب فرنسا - إنجلترا ضد السنغال

فرنسا وإنجلترا

بينما حصدت فرنسا (حامل اللقب في النسخة الأخيرة من كأس العالم) لقب الكأس الذهبية مرتين في 1998 و2018، أما إنجلترا فقد توجت سابقًا بالمونديال هي الأخرى، وصعد المنتخبان إلى دور الثمانية بالفوز على بولندا بنتيجة 3-1، وفوز منتخب الأسود الثلاثة على السنغال بثلاثية دون رد.

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