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في دوري روشن السعودي

فوز قاتل لـ أبها ضد الطائي بثنائية

2022-12-16 الساعة 6:14
فوز قاتل لـ أبها ضد الطائي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الطائي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين مقابل هدف.

أبها ضد الطائي

وانطلقت مواجهة أبها ضد الطائي التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط كبير، وأهدر عبدالفتاح آدم فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17.

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أبها والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

وظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ديفيز إيباسي، بشكل مميز وتصدى لتسديدة صاروخية من أمير سعيود عند الدقيقة 19، قبل أن يتصدى لكرة قوية من موسونا عند الدقيقة 26، ليُحافظ على نظافة شباكه.

وواصل فارس الشمال الضغط بقوة بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق من المدافعين، حيث أبعدوا أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد الطائي بالتعادل السلبي.

أبها ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

سعيود يسجل وأبها يرد سريعًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل أفضل وشكل خطورة على مرمى براغا، عن طريق تسديدات صالح العمري، وسط تألق من الحارس.

ونجح أمير سعيود في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة أبها ضد الطائي عند الدقيقة 76 بتسديدة قوية، وتمكن سعد بقير من تسجيل التعادل عند الدقيقة 81، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وأحرز صالح العمري هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 95.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب أمير سعيود في الوقت بدل الضائع، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة أبها ضد الطائي بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 10 نقاط في دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 18 نقطة.

أبها والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

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