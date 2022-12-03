فوز قاتل لـ الكاميرون ضد البرازيل

حقق منتخب الكاميرون مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المنتخب البرازيلي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات من المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وبدأ المنتخب البرازيلي المباراة ضاغطًا بقوة لإحراز الهدف الأول عبر هجمات مارتينيلي ولكن دون جدوى.

الكاميرون ضد البرازيل