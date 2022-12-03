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فوز قاتل لـ الكاميرون ضد البرازيل

2022-12-03 الساعة 12:10
فوز قاتل لـ الكاميرون ضد البرازيل
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب الكاميرون مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المنتخب البرازيلي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات من المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وبدأ المنتخب البرازيلي المباراة ضاغطًا بقوة لإحراز الهدف الأول عبر هجمات مارتينيلي ولكن دون جدوى.

الكاميرون ضد البرازيل

وحاول المنتخب الكاميروني في العديد من المناسبات إحراز الهدف الأول، حيث سنحت له فرصة إحراز الهدف الأول ولكن حارس البرازيل تعامل مع الكرة بتألق كبير.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب البرازيل، ليمنح الفرصة للمنتخب الكاميروني لإحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب فينسينت أبو بكر في الدقيقة الـ91 من ضربة رأسية.

الكاميرون ضد البرازيل

أصبح رصيد المنتخب الكاميروني 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السابعة، ليودع المونديال، بينما تجمد رصيد منتخب البرازيل عند ست نقاط.

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