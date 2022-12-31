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مادة قاتلة مستخلصة من ميثامفيتامين

فيديو صادم لشاب تعاطى الشبو

2022-12-31 الساعة 6:55
فيديو صادم لشاب تعاطى الشبو
المواطن - فريق التحرير

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نشر الإعلامي محمد الشقاء، مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يُظهر نتيجة تناول أحد الأشخاص لمادة الشبو المخدرة والتي تعد بمثابة مادة قاتلة تؤذي متعاطيها بشدة.

وأظهر مقطع الفيديو، الشاب ساقطًا على الأرض ويتمرمغ على الطريق ويصرخ من آثاره العنيفة على الجسم والعقل.

وقال الشقاء “هذه نتائج الشبو المخدر وإن تنوعت أسماؤه (كريستال.. ميث.. الآيس.. الثلج.. جلاس)، حيث إنه مستخلص من مادة ميثامفيتامين.

وتابع “حذروا أبناءكم منه ووضحوا نتائجه ونهاياته المريعة”.

مادة قاتلة

وكان مدير إدارة الدراسات والمعلومات للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سليمان اللحيدان، قال في وقت سابق إن مادة الشبو تعد مادة قاتلة وبمثابة قنبلة موقوتة لمتعاطيه، ورغم تعدد مسمياته إلا أن تناوله يعني تناول مادة قاتلة تؤذي المتعاطي لها ومن حوله.

وأوضح اللحيدان في حواره لبرنامج ” نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن هناك علامات للتعاطي على المدى القصير والبعيد، فهذه المادة تؤثر بشكل مباشر على الدماغ فور امتصاص الدم لها، حيث تؤدي لإصابة متعاطيه بحالة من الاندفاع لإدمان هذه المادة، فضلًا عن تأثيرها على عظام الجسم.

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