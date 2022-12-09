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حصاد اليوم
ارتكب مخالفة قطع الأشجار

فيديو متداول يقود لضبط مواطن بحوزته حطب محلي

2022-12-09 الساعة 5:00
فيديو متداول يقود لضبط مواطن بحوزته حطب محلي
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص بحوزته حطب محلي، وارتكابه مخالفة قطع الأشجار، فقد تمكنت القوات من ضبطه، وهو مواطن مخالف لنظام البيئة في محافظة سدير بمنطقة الرياض، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأكد المتحدث الرسمي أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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