فيديو يعرض رد فعل لاعبي الشباب بعد احتفال غروهي أمام بانيجا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشجار الذي حدث بين لاعبي الشباب والاتحاد بعد احتفال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي أمام قائد الليث، الأرجنتيني إيفر بانيجا.

وكان الحارس البرازيلي غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، أظهر رد فعل غريب، أمام إيفر بانيجا لاعب الشباب، وذلك بعد تأهل العميد إلى ربع نهائي كأس الملك.

تصرف غريب ضد بانيجا

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC في “تويتر” مقطع فيديو لـ حارس الاتحاد وهو يحتفل بطريقة وُصفت بـ “الاستفزازية” أمام بانيجا بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ترجيحية في المباراة، حيث احتفل حارس الاتحاد بشكل هيستيري أمام اللاعب الأرجنتيني ثم انصرف ليحتفل مع زملائه لاعبي الاتحاد.

وعرض مقطع الفيديو المتداول الشجار الذي دار بين لاعبي الفريقين، اعتراضًا من لاعبي الشباب على تصرف غروهي.

وقام لاعبو الاتحاد بحماية غروهي من محاولة لاعبي الشباب الشجار معه حتى خرج من أرضية الملعب.

وتأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الشباب بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.