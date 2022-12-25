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وفاة أقرب صديقاتها

فيديو يكشف سر اختفاء الفنانة عبلة كامل

2022-12-25 الساعة 10:58
فيديو يكشف سر اختفاء الفنانة عبلة كامل
المواطن - هالة عبدالرحمن

قررت الفنانة المصرية عبلة كامل الابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية منذ 4 أعوام، مما أثار الجدل حول سبب الاختفاء.

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سبب الاختفاء

وكشف نقيب الفنانين في مصر الدكتور أشرف ذكي، في حديث له عبر نامج حبر سري، سبب ابتعاد الفنانة، بعد تقديم الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم الذي كان بمثابة الظهور الأخير لها.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي أن قرار ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الفن هو قرارها الشخصي، مشيراً إلى أنهم حاولوا التواصل معها والضغط عليها ولكنها كانت ترد دائماً قائلة: إن شاء الله.. اللي فيه الخير يقدمه ربنا.

تكريم الفنانة

وأوضح أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية. ليكشف بعدها عن معرفته أن هناك صديقة مقربة لعبلة كامل من خارج الوسط الفني توفيت، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة بسبب ما حدث.

وشدد أشرف زكي على أنه صديق مقرب للغاية من عبلة كامل، وأنهما يتواصلان كثيراً ويتحدثان لأوقات طويلة، ولكن في النهاية قرار الابتعاد عن الفن هو قرار خاص بها.

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