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الإصابات تضرب الشباب

فيروس كورونا يعود بقوة في بريطانيا

2022-12-17 الساعة 8:03
فيروس كورونا يعود بقوة في بريطانيا
المواطن- فريق التحرير

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ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19 في معظم أرجاء بريطانيا، كما أن نسبة المصابين بفيروس الإنفلونزا التي تتطلب حالتها النقل إلى المستشفى، ارتفعت بأكثر من الضعفين في أسبوع واحد فقط.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أن الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا تواجه واحدًا من أسوأ تفشيات الإنفلونزا في السنوات الأخيرة، وهو ما يضغط على قدرة المستشفيات لمواجهة عودة كورونا.

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وارتفعت أعداد المصابين في إنجلترا لتتجاوز المليون إصابة خلال أسبوع واحد فقط للمرة الأولى منذ أكتوبر، كما شهدت ويلز وإسكتلندا ارتفاعًا أيضًا في أعداد المصابين، لكن في إيرلندا الشمالية، تبدو الأوضاع مستقرة دون تزايد أو انخفاض.

فيروس كورونا يعود بقوة لـ بريطانيا

أسباب ارتفاع إصابات كورونا

وقالت الصحيفة إن المحرك الرئيسي وراء عودة إصابات كورونا إلى بريطانيا هو المتحور بي كيو 1 أوميكرون، مضيفة أيضًا أنه من ضمن الأسباب هو تزايد الاختلاط بين المواطنين بعد رفع قيود كورونا، وانتشار العديد من فيروسات الشتاء بشكل أكبر.

وغالبية الإصابات تضرب الفئة الشابة بين الأعمار 25- 34 عامًا.

فيروس كورونا يعود بقوة لـ بريطانيا

إضرابات في بريطانيا

وأضافت الصحيفة أن الحالة يمكن أن تكون أسوأ في ظل الإضرابات التي تشهدها بريطانيا، إذ هناك الآلاف من العاملين في قطاع التمريض يضربون عن العمل.

ويطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل على الرغم من التحذيرات من أن التحرك قد يعرض المرضى للخطر، حيث هناك 2.7 مليون شخص ينتظرون عمليات جراحية.

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